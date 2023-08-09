Леброна Джеймса с Бронни заметили в одной из крупнейших частных клиник мира

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыном Бронни прибыл в штат Миннесота (США) и был замечен в Клинике Мейо – одном из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Об этом информирует TMZ. Предполагается, что цель визита в медицинское учреждение заключается в получении консультации по поводу недавнего инцидента с остановкой сердца Бронни.
Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.
В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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