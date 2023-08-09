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Названо предложение, которое «Майами» готов сделать «Портленду», чтобы получить Лилларда

Названо предложение, которое «Майами» готов сделать «Портленду», чтобы получить Лилларда
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«Майами Хит» готовит новое предложение для «Портленд Трэйл Блэйзерс» в попытке заполучить разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям источника, «Хит» хотят предложить «Трэйл Блэйзерс» Тайлера Хирроу, истекающие контракты, молодого игрока (Николу Йовича) и драфт-компенсацию.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. Ранее сообщалось, что Дэмьен сделал запрос на обмен. Говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в «Майами».

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

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