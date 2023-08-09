Австралия назвала состав из 13 игроков для подготовки к ЧМ, исключив из него Деллаведову

Опытный австралийский игрок Мэттью Деллаведова не попал в число баскетболистов национальной команды, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату мира. Кроме того, в состав не вошёл Уилл Макдауэлл-Уайт. Об этом информирует пресс-служба Федерации баскетбола Австралии.

14, 16 и 17 августа в Мельбурне австралийцы сыграют с национальными командами Венесуэлы, Бразилии и Южного Судана.

В составе сборной Австралии к чемпионату мира будут готовиться следующие игроки: Ксавье Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Голдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кей, Джок Лэндейл, Парик Миллс, Дуоп Рит, Матисс Тибулл и Джек Уайт. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.