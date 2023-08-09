Суд вынес решение в отношении Тони Аллена по делу о мошенничестве
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тони Аллен приговорён к общественным работам и надзору за участие в мошеннической схеме с выплатами пособий НБА. Об этом информирует издание The Athletic.
Сообщается, что Аллен предоставлял фиктивные счета на сумму $ 420 000. Впоследствии он вернул бóльшую часть из этой суммы. Во время судебного заседания Тони признал вину.
Ранее по тому же делу к тюремного сроку был приговорён ещё один экс-игрок НБА Терренс Уильямс. Он будет отбывать наказание в течение десяти лет.
Напомним, Аллен, Уильямс и ещё 16 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которые в действительности им не оказывались.
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