Суд вынес решение в отношении Тони Аллена по делу о мошенничестве

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тони Аллен приговорён к общественным работам и надзору за участие в мошеннической схеме с выплатами пособий НБА. Об этом информирует издание The Athletic.

Сообщается, что Аллен предоставлял фиктивные счета на сумму $ 420 000. Впоследствии он вернул бóльшую часть из этой суммы. Во время судебного заседания Тони признал вину.

Ранее по тому же делу к тюремного сроку был приговорён ещё один экс-игрок НБА Терренс Уильямс. Он будет отбывать наказание в течение десяти лет.

Напомним, Аллен, Уильямс и ещё 16 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которые в действительности им не оказывались.