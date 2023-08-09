Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Суд вынес решение в отношении Тони Аллена по делу о мошенничестве

Суд вынес решение в отношении Тони Аллена по делу о мошенничестве
Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тони Аллен приговорён к общественным работам и надзору за участие в мошеннической схеме с выплатами пособий НБА. Об этом информирует издание The Athletic.

Сообщается, что Аллен предоставлял фиктивные счета на сумму $ 420 000. Впоследствии он вернул бóльшую часть из этой суммы. Во время судебного заседания Тони признал вину.

Ранее по тому же делу к тюремного сроку был приговорён ещё один экс-игрок НБА Терренс Уильямс. Он будет отбывать наказание в течение десяти лет.

Напомним, Аллен, Уильямс и ещё 16 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которые в действительности им не оказывались.

Материалы по теме
Экс-игрок НБА Терренс Уильямс приговорён к десяти годам тюремного заключения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023