Леброн Джеймс обратился к Остину Ривзу после матча сборных США и Пуэрто-Рико
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил выступление товарища по команде Остина Ривза во время недавнего товарищеского матча сборной США с национальной командой Пуэрто-Рико. Напомним, американцы победили со счётом 117:74. Ривз в этой встрече набрал девять очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.
«Остин – ты такой крутой!» — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.
В настоящий момент американцы и пуэрториканцы готовятся к чемпионату мира, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
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