Леброн Джеймс обратился к Остину Ривзу после матча сборных США и Пуэрто-Рико

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил выступление товарища по команде Остина Ривза во время недавнего товарищеского матча сборной США с национальной командой Пуэрто-Рико. Напомним, американцы победили со счётом 117:74. Ривз в этой встрече набрал девять очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.

«Остин – ты такой крутой!» — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент американцы и пуэрториканцы готовятся к чемпионату мира, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд: