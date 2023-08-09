Источник назвал дату установки статуи в честь Коби Брайанта с отсылкой к его номерам

«Лос-Анджелес Лейкерс» представит статую в честь легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта 8 августа 2024 года, сообщает Daily Mail.
По информации источника, такая дата является отсылкой к игровым номерам Коби в «Лос-Анджелес Лейкерс» (8 и 24). Сообщается, что проект статуи уже давно находится в разработке, но исполнитель до сих пор не найден. Также известно, что мемориал будет включать не только легендарного баскетболиста, но и его дочь Джианну, погибшую вместе с ним. Ожидается, что в церемонии открытия статуи примет участие вдова Брайанта Ванесса.
Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
Ранее владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс сообщила, что не готова назвать дату открытия статуи в честь Коби.
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