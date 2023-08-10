В «Голден Стэйт» хотят назначить сына Стива Керра главным тренером фарм-команды в G-лиге

Обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что сын главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Ник Керр близок к назначению главным тренером фарм-команды «Уорриорз» «Санта-Круз», выступающей в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации.
«Источники сообщают, что «Уорриорз» продвигают Ника Керра на должность главного тренера «Санта-Круз Уорриорз». Он работал видеоассистентом в «Сан-Антонио Спёрс» ещё в 2017–2018 годах. Затем он работал видеоассистентом в тренерском штабе «Голден Стэйт» на протяжении трёх сезонов. Последние два сезона работал помощником главного тренера «Санта-Круз» в Лиге развития. Он сын Стива Керра. В должности он заменит Сета Купера, который теперь занимается программой развития игроков «Уорриорз», — написал Слэйтер на своей странице в «Твиттере».
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