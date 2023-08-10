Никола Йокич получил самый высокий рейтинг в NBA 2K24 среди всех баскетболистов в лиге

В официальных социальных сетях игры NBA 2K24 появились официальные рейтинги топ-12 игроков лиги. Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил самый высокий рейтинг среди всех баскетболистов НБА.
Список 12 самых высокорейтинговых баскетболистов в NBA 2K24
Никола Йокич («Денвер Наггетс) — 98.
Яннис Адетокунбо (»Милуоки Бакс") — 96.
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 96.
Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 96.
Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96.
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 96.
Джимми Батлер («Майами Хит») — 95.
Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 95.
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95.
Девин Букер («Финикс Санз») — 95.
Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 94.
Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блейзерс») — 94.
Новая игра серии NBA 2K выйдет 8 сентября.
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