Перкинс: если вы болеете за представителя собственной расы — это не делает вас расистом

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс заявил о том, что его поддержка темнокожих людей не является расизмом.

«Когда Обама баллотировался в президенты, я знал темнокожих из моего сообщества, которые никогда в жизни не голосовали, но в итоге пошли. Лично я никогда в жизни не голосовал. Но когда Барак Обама выдвинулся в президенты, я пошёл голосовать, потому что хотел, чтобы человек моей расы стал президентом. Делает ли это меня расистом? Делает ли это чтемнокожего человека расистом? Нет! Это не так! Если вы болеете за представителя собственной расы — это не делает вас расистом», — заявил Перкинс на подкасте Патрика Беверли.

Весной 2023 года на телеканале ESPN Перкинс обвинил НБА в расизме, заявив, что 80% из всех людей, голосующих за MVP лиги, являются белыми людьми. Позже телеканалу пришлось сделать отдельное заявление, поправляющее слова Кендрика, потому что состав голосующих более этнически разнообразен.