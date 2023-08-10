Рик Бэрри: если бы я, Робертсон и Уэст играли бы сегодня — мы были бы ещё более великими

Легендарный баскетболист Рик Бэрри высказался на тему того, как игроки из прошлого выглядели бы в современной НБА.

«Люди ничего не понимают, они говорят мне, что мы бы не смогли играть против ребят, что играют сейчас в лиге. А я у них сразу спрашиваю — на каких вы веществах сидите? Потому что вы говорите полный бред. Если бы вы по-настоящему понимали игру — вы знали бы об отличиях нашей эры и современной.

У нас не было ничего и никого, кто бы помогал нам. У меня не было тренера по ловкости, диетолога, я не летал по стране на чартерных самолётах, чтобы иметь возможность нормально выспаться. Мы арендовали машины и имели восемь долларов в день на расходы. У них же вся еда есть на самолётах. У нас не было саун и оздоровительных ванн, у нас не было массажистов.

Если бы я играл сегодня — я был бы намного быстрее, а я был очень быстр. Я был бы сильнее, ловчее, выносливее. Я был бы намного более классным игроком сегодня. Если бы я, Оскар Робертсон и Джерри Уэст играли бы сегодня — мы были бы ещё более великими», — заявил Бэрри в интервью Джой Де'Анжела.