Кристапс Порзингис может пропустить чемпионат мира из-за травмы ноги
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Латвийский центровой Кристапс Порзингис может не сыграть на грядущем чемпионате мира по баскетболу из-за травмы ноги.
«Эксклюзивная информация: согласно моим источникам растут опасения, что звезда латвийской сборной Кристапс Порзингис может пропустить чемпионат мира из-за травмы. Повреждение связано с его ногой. Персонал сборной, игрок и «Бостон Селтикс» будут дожидаться последнего момента, чтобы принять решение», — написал журналист Руперт Фабиг в своих социальных сетях.
Чемпионат мира пройдёт в Индонезии, Филиппинах и Японии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. На предварительном этапе Латвия попала в группу с командами Канады, Ливана и Франции. Две лучшие команды в группах пройдут в следующий этап турнира.
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