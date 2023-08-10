НБА оштрафовала Энтони Эдвардса за инцидент со стулом спустя 106 дней
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс был оштрафован лигой за опрометчивое размахивание стулом, задевший двух людей, после игры плей-офф против «Денвер Наггетс».
«Энтони Эдвардс был оштрафован на сумму в $ 50 тыс. за опрометчивое размахивание стулом, который задел двух человек, в то время, как игрок во фрустрации покидал площадку после игры против «Денвер Наггетс», проходившей 25 апреля на арене «Болл-Арена».
В соответствии с коллективным соглашением, лига сначала отложила решение по ситуации до тех пор, пока проходит уголовное расследование. После того как с игрока были сняты все обвинения, лига вынесла собственное решение по дисциплинарному наказанию баскетболиста», — говорится в официальном заявлении лиги.
Инцидент с Эдвардсом всё равно не сравнится с этим матчем:
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