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Перспективный школьник Купер Флэгг продемонстрировал свои навыки в академии Nike

Перспективный школьник Купер Флэгг продемонстрировал свои навыки в академии Nike
Аудио-версия:
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Молодой форвард Купер Флэгг показал свои навыки во время пребывания в академии Nike.

Перспективный школьник демонстрирует свои навыки в академии Nike:

На данный момент Купер Флэгг выступает за Академию колледжа Монверде, за которую ранее также играли такие звёзды, как Джоэл Эмбиид, Ар Джей Барретт, Д’Анджело Расселл, Бен Симмонс, Скотти Барнс и первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем.

Ожидается, что он станет вторым номером драфта новичков НБА в 2025 году после Кэмерона Бузера. Также стоит отметить, что Флэгг выступал за США на чемпионате мира среди юношей до 17 лет 2022 года, где американская сборная одержала победу.

Ранее Флэгг опроверг слухи о том, что он играл с новоиспечённым защитником «Финикс Санз» Брэдли Билом 1 на 1 и смог выиграть у него.

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