Брайс Джеймс сменил школу. Леброн отреагировал

Брайс Джеймс, младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, был переведён в среднюю школу Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния.

Леброн отреагировал это, опубликовав новый пост в социальных сетях:

Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

Ранее Брайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со старшим братом Бронни, который незадолго до этого пережил остановку сердца во время одной из тренировок.