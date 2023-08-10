Брайс Джеймс сменил школу. Леброн отреагировал
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Брайс Джеймс, младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, был переведён в среднюю школу Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния.
Леброн отреагировал это, опубликовав новый пост в социальных сетях:
Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
Ранее Брайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со старшим братом Бронни, который незадолго до этого пережил остановку сердца во время одной из тренировок.
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