Толпа болельщиков в Шанхае бурно поприветствовала Джеймса Хардена

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прибыл в Шанхай, где его бурно приветствовали местные фанаты.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Ранее отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством клуба, а также игрок убрал упоминания «Филадельфии» из своих профилей в социальных сетях.

Джеймс Харден выступает за «Сиксерс» с сезона-2021/2022. Он перешёл в команду в рамках обмена из «Бруклин Нетс».

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.