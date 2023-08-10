Призёр Олимпиады в Токио Ольга Фролкина рассказала об осуществлённой мечте

Серебряный призёр Олимпиады в баскетболе «3х3», чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина рассказала, какую мечту она сумела осуществить этим летом.

«Лето началось с трансфера в другой клуб. Потом мы с Женей съездили в Корею. Это была наша давняя мечта. Мы семь лет мечтали об этом. После мы были в Калининграде, а вместе с мамой ещё летали в Таиланд. До сих пор в восторге от того, как продуктивно всё прошло. Обожаю открывать что-то новое, бывать в новых местах, пробовать новую еду.

Почему хотелось в Корею? Мы большие фанатки кей-попа. Корейские фильмы сейчас очень популярны. Азиатская культура вообще всё шире и шире представлена с каждым годом во всём мире. Планировали поездку с зимы, и вот мечта сбылась. Получилось незабываемо! Все 10 дней как будто на каком-то облачке летали — парили над землёй от переизбытка эмоций», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.