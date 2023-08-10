«Курск действительно стал для меня вторым домом». Фролкина — об уходе из «Динамо»

Серебряный призёр Олимпиады в баскетболе «3х3», чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина высказалась по поводу своего ухода из «Динамо» Курск.

«Курск действительно стал для меня вторым домом. И решение было супертрудным. Но внутри чувствовала — надо. Уже было сложно эмоционально, потом эмоции начали влиять и на физическое состояние. Не думаю, что сейчас смогу точно сформулировать, как именно пришла к этому решению. В голове что-то щёлкнуло», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Ранее Фролкина рассказала, какую мечту она сумела осуществить этим летом.