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Лидер женской сборной России рассказала о команде, которая удивила её больше всего на ЧМ

Лидер женской сборной России рассказала о команде, которая удивила её больше всего на ЧМ
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Серебряный призёр Олимпиады в баскетболе «3х3», чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина рассказала о национальной команде, которая её поразила больше всего во время выступления на чемпионате мира.

«Китаянки! Азиатский баскетбол растёт с высокой скоростью. И в «3х3» тоже. Нам против китаянок и японок было очень тяжело. А за это время они стали ещё лучше. Очень хочется против них поиграть. Это совсем другой баскетбол: более быстрый, мобильный.

США? В меньшей степени. Просто потому, что там ничего нового нет. Это классика. Я знаю тех, кто там играет. Смотрела женскую НБА. Удивить будет сложно», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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