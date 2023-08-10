Лидер женской сборной России рассказала о команде, которая удивила её больше всего на ЧМ
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Серебряный призёр Олимпиады в баскетболе «3х3», чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина рассказала о национальной команде, которая её поразила больше всего во время выступления на чемпионате мира.
«Китаянки! Азиатский баскетбол растёт с высокой скоростью. И в «3х3» тоже. Нам против китаянок и японок было очень тяжело. А за это время они стали ещё лучше. Очень хочется против них поиграть. Это совсем другой баскетбол: более быстрый, мобильный.
США? В меньшей степени. Просто потому, что там ничего нового нет. Это классика. Я знаю тех, кто там играет. Смотрела женскую НБА. Удивить будет сложно», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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