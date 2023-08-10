Кущенко: мне нравится эта идея привлекать в сборную России молодежь

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о матчах сборной России против Ирана в Перми.

«Отрадно, что матчи сборной России были сыграны в Перми, где полтора года назад национальная команда провела и выиграла свой последний на данный момент официальный матч. Было небольшое давление на наших баскетболистов, ведь средний возраст сборной составляет лишь 23 года.

Мне нравится эта идея привлекать в сборную России молодежь. Соперник — сборная Ирана — участник Кубка Мира, очень плотная команда, даже несмотря на итоговый результат.

Обстановка в Молоте просто уникальная. Если на первой игре было порядка 5 тысяч, то на второй, как обычно, аншлаг! Очень много энергии от зала, невероятная поддержка!», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.