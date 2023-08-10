Президент Единой лиги ВТБ назвал лучшего игрока сборной России в матчах с Ираном

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что разыгрывающий Алексей Щербенёв проявил себя лучше всех в товарищеских матчах с национальной командой Ирана.

«Все игроки, которые представляли сборную, играют в Единой лиге, это большой плюс! Это колоссальный опыт, который поможет им приехать в свои клубы в качественном функциональном состоянии. Более того, почти все игроки прошли через молодёжное первенство. Это значит, что система молодёжной Лиги ВТБ уже поставляет качественных игроков в сборную России.

Учитывая ситуацию, в которую попали наши клубы, которые отрезаны от международных соревнований, они будут менять своё отношение к развитию молодёжных проектов. Хотя уже большинство клубов относятся к своим молодёжным проектам серьёзно. Несомненно, лидером является «Локомотив-Кубань», который давно принял решение делать ставку на своих воспитанников.

И сейчас мы видим плоды этой работы: связка Щербенёв-Мартюк работает не только в клубе, но и в сборной. Я считаю, что Александр — MVP прошедших матчей. Он играет в очень взрослый креативный баскетбол, уверен в своих силах, прекрасно принимает решения. Остальные ребята тоже заметно прибавляют. Чтобы прогресс не останавливался, таких матчей должно быть много. Поэтому и президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что будет продолжаться работа по поиску достойных спарринг-партнёров. И Лига ВТБ, и РФБ в ручном режиме принимают решения и поддерживают международную повестку», — приводит слова Кущенко сайт Единой лиги ВТБ.