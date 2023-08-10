Коул Энтони сыграл один на один с сыном Кармело Энтони
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В Сети появилось видео, как разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони играет один на один с сыном Кармело Энтони Кияном.
Коул Энтони сыграл один на один с сыном Кармело Энтони:
16-летний сын Кармело играет за школу Крайст Кинг Хай Скул на позиции атакующего защитника, набирая 17,9 очка, 4,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.
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