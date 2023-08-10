Гомельский оценил игру сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана. У Гомельского попросили оценить первую встречу команд, которая состоялась 7 августа и закончилась со счётом 72:59 в пользу россиян.
«Сборная под руководством тренера Лукича отрабатывает защиту. Против Ирана получалось хорошо. К сожалению, только Мартюк способен на сегодняшний день уверенно сопротивляться продавливанию. Остальным высокорослым необходимо срочно прибавлять в атлетизме. На задней линии отлично проявил себя Щербенёв. Умрихину и Герасимову нужно прибавлять в защите и игровой дисциплине. Проценты попаданий вполне приемлемые», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Все успехи российского баскетбола на ОИ и крупных турнирах:
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