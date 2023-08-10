Федерация баскетбола Латвии отреагировала на слух о возможном пропуске Порзингисом ЧМ-2023

Федерация баскетбола Латвии опровергла слухи, согласно которым лидер национальной команды, 28-летний центровой Кристапс Порзингис может пропустить чемпионат мира — 2023.

«Появилась информация, ставящая под сомнение участие Кристапса Порзингиса в чемпионате мира по баскетболу. Федерация баскетбола Латвии опровергает эту информацию», — говорится в сообщении пресс-службы латвийской баскетбольной федерации.

Ранее журналист Руперт Фабиг сообщил, что Порзингис может пропустить чемпионат мира из-за травмы ноги. Турнир пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).