Андрей Кириленко высказался о возможных матчах сборной России с командами из Африки

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о возможности национальной команды сыграть товарищеские матчи с африканскими сборными. По словам Кириленко, РФБ открыта для этого.

«В Африке очень хорошие команды, множество звёзд Национальной баскетбольной ассоциации именно оттуда. Это очень недооценённая история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные — возможно, потому что рано созревают. Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодёжные сборные. Хотя, и про основные тоже», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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