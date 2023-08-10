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Виктор Вембаньяма отреагировал на то, что в игре NBA 2K24 ему сделали рейтинг 84

Виктор Вембаньяма отреагировал на то, что в игре NBA 2K24 ему сделали рейтинг 84
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил рейтинг 84 в игре NBA 2K24. Вембаньяма признался, что считает рейтинг адекватным и при этом выразил уверенность, что в конце следующего сезона он обязательно увеличится.

«Здорово-здорово. Будет ли рейтинг в конце сезона на отметке 90? Да, без сомнения!» — сказал Вембаньяма на церемонии с промоутером NBA 2K Ронни 2К.

Список 12 самых высокорейтинговых баскетболистов в NBA 2K24:

Никола Йокич («Денвер Наггетс) — 98.
Яннис Адетокунбо (»Милуоки Бакс") — 96.
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 96.
Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 96.
Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96.
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 96.
Джимми Батлер («Майами Хит») — 95.
Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 95.
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95.
Девин Букер («Финикс Санз») — 95.
Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 94.
Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 94.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром:

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