Виктор Вембаньяма отреагировал на то, что в игре NBA 2K24 ему сделали рейтинг 84

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил рейтинг 84 в игре NBA 2K24. Вембаньяма признался, что считает рейтинг адекватным и при этом выразил уверенность, что в конце следующего сезона он обязательно увеличится.

«Здорово-здорово. Будет ли рейтинг в конце сезона на отметке 90? Да, без сомнения!» — сказал Вембаньяма на церемонии с промоутером NBA 2K Ронни 2К.

Список 12 самых высокорейтинговых баскетболистов в NBA 2K24:

Никола Йокич («Денвер Наггетс) — 98.

Яннис Адетокунбо (»Милуоки Бакс") — 96.

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 96.

Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 96.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96.

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 96.

Джимми Батлер («Майами Хит») — 95.

Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 95.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95.

Девин Букер («Финикс Санз») — 95.

Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 94.

Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 94.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: