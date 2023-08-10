Кендрик Нанн определился с клубом, за который хочет играть

Атакующий защитник Кендрик Нанн принял предложение греческого «Олимпиакоса». При этом сама команда взяла время на то, чтобы подумать. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Маттео Андреани.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» был готов предложить американцу двухлетний контракт на € 6 млн. Отмечается, что решение будет принято в ближайшее время.
За время карьеры Нанн выступал в различных клубах Национальной баскетбольной ассоциации. Кендрик играл за такие команды, как «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». В прошлом сезоне НБА в матчах за «Вашингтон» Нанн в среднем набирал 7,5 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,8 передачи.
Ранее из «Олимпиакоса» в сербскую «Црвену Звезду» перешёл бывший игрок московского ЦСКА, российский центровой Джоэл Боломбой.
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