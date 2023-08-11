Кендрик Перкинс: Леброн заслуживает статуи
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о заслугах лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Он помог „Лейкерс“ добыть чемпионство. А потом он повторил и побил рекорд Карима. Только за эти две вещи ему уже нужно поставить статую в Лос-Анджелесе», — цитирует слова Перкинса ESPN.
38-летний Леброн Джеймс завоевал чемпионство чемпионство с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. 7 февраля 2023 года звёздный форвард побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру. До этого достижение Джаббара (38 387 очков) оставалось непревзойдённым почти 40 лет. В данный момент Леброн готовится к старту своего 21-го сезона в НБА.
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