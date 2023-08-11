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Чарльз Баркли: хочу, чтобы мой внук погуглил меня

Чарльз Баркли: хочу, чтобы мой внук погуглил меня
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Член Зала славы НБА Чарльз Баркли высказался о своём внуке.

«Это, безусловно, лучшее, что когда-либо случалось со мной. Я хочу проводить с ним время. Я хочу проводить с ним как можно больше времени, а потом, когда он станет старше, хочу, чтобы он погуглил меня. Надеюсь, он наведёт справки обо мне. Меня уже не будет, но было бы здорово, чтобы он знал, что я кое-чего добился в этой жизни», — сказал Баркли на канале 60 Minutes в YouTube.

После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.

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