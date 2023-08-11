Стали известны первые два матча сезона НБА
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Стали известны даты и соперники первых двух матчей сезона НБА 2023-2024. В день открытия «Лос-Анджелес Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», а «Финикс Санз» сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Денвер Наггетс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии плей-офф «Наггетс» оказались сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1. Чемпионство стало для команды первым за всю историю существования клуба. Драфт перед новым сезоном состоялся 22 июня 2023 года в спортивном комплексе «Барклайс-центр» в Бруклинe, Нью-Йорк. Французский баскетболист Виктор Вембаньяма стал первым номером драфта НБА-2023. 19-летний баскетболист был задрафтован клубом «Сан-Антонио Спёрс». Рост француза составляет 226 сантиметров.
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