Леброн Джеймс обратился к Дуэйну Уэйду по случаю его вхождения в Зал славы

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда с предстоящим введением в Зал славы. Торжественная церемония пройдёт в ближайшие выходные. Соответствующий пост Леброн разместил у себя в социальных сетях.

«Да, сэр! Фанаты «Майами», поднимаемся! Аплодисменты! Поздравляю, Дуэйн. Люблю тебя, брат!» — написал Джеймс.

Уэйд выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации трижды в составе «Майами». С Леброном в «Хит» он брал чемпионский перстень два раза. Также выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Дуэйн завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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