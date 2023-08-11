26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в ходе подготовки к новому сезону НБА сыграл с командой, в которой ему противостоял 23-летний разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони. В одном из эпизодов Энтони опекал Митчелла, но успеха не имел: Донован за счёт обманных движений и смены направления движения оторвался от оппонента, после чего реализовал трёхочковый бросок.

Донован Митчелл эффектно расправился с Коулом Энтони во время двусторонки:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Митчелл принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 4,6 передачи. Энтони в прошлом сезоне в среднем за матч набирал 13 очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 3,9 передачи.