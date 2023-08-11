Трэйси Макгрэди: думаете, Вембаньяма будет вожаком в НБА? Здесь есть большие собаки!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди высказался по поводу новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.
«Я точно знаю, что он будет хорошо подготовлен и будет получать лучшие советы, которые только может получить. Его окружают великие люди — Грег Попович, Тим Данкан, Дэвид Робинсон, и в этом смысле он окажется готов ко всему.
Однако мы не знаем, насколько выдающимся окажется этот паренёк. Мы просто этого не знаем. Брат, это НБА! Ему придётся сражаться с большими собаками! Вот он приехал из Франции, думаете, он будет вожаком? Здесь найдутся ребята, которые бросят ему вызов, так что давайте позволим всему идти своим чередом», — приводит слова Макгрэйди Hoopshype со ссылкой на его выступление в подкасте Scoop B Radio.
Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром:
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