Трэйси Макгрэди: думаете, Вембаньяма будет вожаком в НБА? Здесь есть большие собаки!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди высказался по поводу новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я точно знаю, что он будет хорошо подготовлен и будет получать лучшие советы, которые только может получить. Его окружают великие люди — Грег Попович, Тим Данкан, Дэвид Робинсон, и в этом смысле он окажется готов ко всему.

Однако мы не знаем, насколько выдающимся окажется этот паренёк. Мы просто этого не знаем. Брат, это НБА! Ему придётся сражаться с большими собаками! Вот он приехал из Франции, думаете, он будет вожаком? Здесь найдутся ребята, которые бросят ему вызов, так что давайте позволим всему идти своим чередом», — приводит слова Макгрэйди Hoopshype со ссылкой на его выступление в подкасте Scoop B Radio.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: