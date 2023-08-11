«Руна» усилила состав экс-игроком УНИКСа, «Реала» и «Галатасарая»
Поделиться
35-летний центровой Алекс Тайус подписал контракт с «Руной». Об этом информирует пресс-служба московской команды. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Тайус будет выступать за клуб под номером 9.
За время карьеры Тайус уже выступал в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/2020 он был игроком казанского УНИКСа. Кроме того, Алекс имеет богатый опыт выступления в Евролиге, где он играл за такие команды, как «Канту» (2012/2013), тель-авивский «Маккаби» (2013–2015, 2017–2019), «Анадолу Эфес» (2015/2016), «Галатасарай» (2016/2017), «Реал» (2020/21) и «Виллербан» (2022/2023).
Ранее о переходе в «Руну» высказался американский разыгрывающий Джеремайя Хилл, который уже выступал в Единой лиге ВТБ.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2023
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:22
-
14:44
-
13:43
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:01
-
10:44
-
09:53
-
09:21
-
01:08
-
00:03
-
00:00
- 10 августа 2023
-
23:01
-
22:45
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
19:35
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:38
-
16:35
-
15:14
-
14:45
-
14:41
-
13:55
-
13:25
-
13:20
-
13:00
Партнерский контент