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«Руна» усилила состав экс-игроком УНИКСа, «Реала» и «Галатасарая»

«Руна» усилила состав экс-игроком УНИКСа, «Реала» и «Галатасарая»
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35-летний центровой Алекс Тайус подписал контракт с «Руной». Об этом информирует пресс-служба московской команды. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Тайус будет выступать за клуб под номером 9.

За время карьеры Тайус уже выступал в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/2020 он был игроком казанского УНИКСа. Кроме того, Алекс имеет богатый опыт выступления в Евролиге, где он играл за такие команды, как «Канту» (2012/2013), тель-авивский «Маккаби» (2013–2015, 2017–2019), «Анадолу Эфес» (2015/2016), «Галатасарай» (2016/2017), «Реал» (2020/21) и «Виллербан» (2022/2023).

Ранее о переходе в «Руну» высказался американский разыгрывающий Джеремайя Хилл, который уже выступал в Единой лиге ВТБ.

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