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Сергей Кущенко: в новом сезоне ждём от «Локомотива» борьбы за чемпионство

Сергей Кущенко: в новом сезоне ждём от «Локомотива» борьбы за чемпионство
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о прогрессе молодых игроков «Локомотива-Кубань».

«Здесь не надо долго вспоминать. Самая крутая история по развитию молодых талантов в России на данный момент происходит в «Локо». Терпение, которое выдерживает клуб, приняв решение положиться на собственных воспитанников, заставляет как минимум обратить на себя внимание. А как максимум – все должны понять, что этот путь можно проецировать на свои клубы.

Я вполне допускаю, что Андрей Владимирович Ведищев в некоторых ситуациях лично продавливал, чтобы тренер выпускал молодёжь, даже рискуя результатом. Но зато посмотрите, чего в клубе добились по итогам сезона – серебряных медалей! В межсезонье комплектование «Локо» ведётся очень аккуратно, чтобы не нарушить то, что уже построено. Так что в наступающем сезоне мы ждём от краснодарской команды борьбы за чемпионство», — приводит слова Кущенко сайт краснодарского клуба.

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