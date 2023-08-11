Источник: американский форвард Бо Бич перейдёт в «Енисей»
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Красноярский «Енисей» подпишет контракт с 29-летним американским форвардом Бо Бичем, сообщает телеграм-канал «Перехват».
По информации источника, стороны уже согласовали все условия и договорились о подписании контракта.
Бо Бич — универсальный форвард, способный играть на позиции четвёртого (основная позиция) и третьего номеров.
В минувшем сезоне Бич выступал за белградский ФМП, с которым дошёл до финала чемпионата Сербии, показывая статистику 10,7 очка и 4,7 подбора в среднем за матч. В Адриатической лиге 29-летний игрок набирал 10,8 очка и 3 подбора в среднем за игру.
В минувшем сезоне красноярский клуб занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.
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