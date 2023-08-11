Сергей Кущенко: мы увидим много молодёжи в российском спорте в ближайшие годы

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил мнение, что товарищеские матчи сборных России и Ирана продемонстрировали идею, которая будет основной в российском спорте в ближайшие годы.
«Какие ощущения от матчей с Ираном? Ощущения простые: было очень интересно посмотреть на работу Зорана Лукича. Прекрасная идея Российской федерации баскетбола – привлекать в сборную России молодёжь. На мой взгляд, это одна из основных идей, которые мы будем видеть в нашем спорте в ближайшие два-три года. Да, Единая лига ВТБ всегда стремится к высокому качеству баскетбола. Поэтому легионеры у нас присутствуют – как раз для поддержания уровня. И для того, чтобы наши ребята набирались у них опыта. В матчах с Ираном мы видели, как наши молодые парни уже готовы биться за страну и побеждать. И в следующем сезоне Единой лиги ВТБ я жду от них ещё большего», — приводит слова Кущенко сайт «Локомотива-Кубань».
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