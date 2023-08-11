Руди Гобер забил несколько трёхочковых подряд на тренировке

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился фрагментом тренировки сборной Франции в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.

Появилось видео, на котором французский центровой реализовал несколько трёхочковых подряд во время тренировки.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).

Недавно Гобер впервые в карьере реализовал трёхочковый бросок во время матча. Это произошло в товарищеской игре со сборной Черногории (80:69). Француз прокомментировал это достижение.