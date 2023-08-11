Лука Дончич: я подвёл всю страну на ЧЕ, сейчас я в форме и моя цель — выиграть ЧМ

Лидер сборной Словении Лука Дончич заявил, что подвёл свою команду на чемпионате Европы 2022 года, где словенцы уступили сборной Польши на стадии четвертьфинала. По словам Дончича, тогда он находился в плохой форме, но чувствует себя гораздо сильнее перед стартом чемпионата мира — 2023.
«Я разочаровал свою команду. Я подвёл всю свою страну. Это я был виноват в вылете.
У меня было очень долгое лето, но я очень рад вернуться к баскетболу. Я не играл с 10 апреля, так что с нетерпением жду чемпионат мира. Цель та же, что и всегда, когда я еду на турнир — я думаю о том, чтобы выиграть его. Произойти может что угодно, но цель всегда такая.
Сейчас я чувствую себя лучше физически, и это видно. Мой тренер по физподготовке, Анже Мачек, помог мне набрать форму, это его заслуга.
Назначение меня капитаном? Это большая честь и момент гордости для меня. Мы приняли это решение вместе с тренером и товарищами по команде. Для меня это не стало новостью, я уже был лидером в раздевалке национальной команды, а также в «Далласе». Я не готовлюсь к этому как-то особенно, это не то, чему нужно учиться. У вас просто должны быть эти качества.
Я не считаю выступления за сборную подготовкой к сезону в НБА. Мне нравится команда, я отлично провожу время здесь с парнями. Мы понимаем друг друга, мне это нравится. Приятно играть за сборную Словении. Игра за сборную не связана с «Далласом». Сейчас я не думаю о клубе, но считаю, что предпринимаются правильные шаги. Может быть, ещё будет какое-то подписание, а может, и нет», — приводит слова Дончича AS.
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