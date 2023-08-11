Стали известны матчи рождественской программы нового сезона НБА

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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания назвал матчи, включённые в рождественскую игровую программу предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Источники The Athletic сообщают, что в рождественской программе НБА в сезоне-2023/2024 будут следующие матчи:

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс»;

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит»;

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;

«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз»;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». В финальной серии плей-офф «Наггетс» оказались сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1.