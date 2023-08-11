Стали известны матчи рождественской программы нового сезона НБА
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания назвал матчи, включённые в рождественскую игровую программу предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Источники The Athletic сообщают, что в рождественской программе НБА в сезоне-2023/2024 будут следующие матчи:
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс»;
«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит»;
«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз»;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». В финальной серии плей-офф «Наггетс» оказались сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1.
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