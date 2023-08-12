Руди Фернандес — о сборной США: их молодость может как помешать, так и помочь им

Форвард сборной Испании Руди Фернандес прокомментировал пятое место испанцев в рейтинге силы сборных перед стартом чемпионата мира — 2023, а также порассуждал о перспективах сборной США.

«Для меня пятое место — отличное. Я уже почти согласен на пятое место на чемпионате мира, я всегда честен со СМИ и моими товарищами по команде. Такие команды, как Канада, Сербия, США, Словения, Австралия — это очень сильные команды. С нашими потерями в составе нас ставят на пятое место — это совсем неплохо. Но мы должны осознавать, сколько работы нам предстоит, чтобы попасть в пятёрку лучших.

Не внушает ли ужаса сборная США? Сложно сказать, потому что я знаю многих ваших игроков, и знаю, что они очень молоды, а это может быть как хорошо, так и плохо для нас. Будучи игроками, которые мало что знают о европейском баскетболе и правилах ФИБА, они могут столкнуться с чем-то новым и неприятным для себя. Но это может быть и плохо для соперников, потому что молодые игроки попрут вперёд, как быки, у них есть физическая форма и качество, которые они уже демонстрировали в США, а также у них хорошие тренеры, знающие международный баскетбол. Они опасны. Мы должны осознавать, что это игроки, которые выступают в сильнейшей лиге мира и являются лидерами в своих командах. Мы должны действовать скромно и работать, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова Фернандеса Marca.

Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира.