Руди Фернандес — о сборной США: их молодость может как помешать, так и помочь им

Форвард сборной Испании Руди Фернандес прокомментировал пятое место испанцев в рейтинге силы сборных перед стартом чемпионата мира — 2023, а также порассуждал о перспективах сборной США.
«Для меня пятое место — отличное. Я уже почти согласен на пятое место на чемпионате мира, я всегда честен со СМИ и моими товарищами по команде. Такие команды, как Канада, Сербия, США, Словения, Австралия — это очень сильные команды. С нашими потерями в составе нас ставят на пятое место — это совсем неплохо. Но мы должны осознавать, сколько работы нам предстоит, чтобы попасть в пятёрку лучших.
Не внушает ли ужаса сборная США? Сложно сказать, потому что я знаю многих ваших игроков, и знаю, что они очень молоды, а это может быть как хорошо, так и плохо для нас. Будучи игроками, которые мало что знают о европейском баскетболе и правилах ФИБА, они могут столкнуться с чем-то новым и неприятным для себя. Но это может быть и плохо для соперников, потому что молодые игроки попрут вперёд, как быки, у них есть физическая форма и качество, которые они уже демонстрировали в США, а также у них хорошие тренеры, знающие международный баскетбол. Они опасны. Мы должны осознавать, что это игроки, которые выступают в сильнейшей лиге мира и являются лидерами в своих командах. Мы должны действовать скромно и работать, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова Фернандеса Marca.
Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира.
- 12 августа 2023
-
00:32
- 11 августа 2023
-
23:48
-
23:26
-
23:15
-
22:25
-
22:01
-
20:28
-
19:54
-
19:19
-
18:46
-
18:02
-
17:23
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:22
-
14:44
-
13:43
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:01
-
10:44
-
09:53
-
09:21
-
01:08
-
00:03
-
00:00
- 10 августа 2023
-
23:01
-
22:45
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
19:35
-
19:18