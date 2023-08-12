Щербенёв: наша команда могла дойти до медалей на ЧМ, играли бы только на победу

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв ответил на вопрос, считает ли он себя лидером в нынешнем составе сборной России, а также заявил, что команда ехала бы на чемпионат мира — 2023 с мыслями о победе в случае допуска.

«На самом деле я не задумываюсь о том, лидер я сборной или нет. Я просто стараюсь принести максимальную пользу команде за то время, что даёт тренер на площадке. Наверное, в последнее время получается очень неплохо. Но главное, не останавливаться на этом, расти в своей игре. Ну а если потребуется быть лидером в определённом матче или в целом, я всегда готов.

Почему начал играть больше после зимнего сбора и матчей с сербскими клубами? В Сербии было всё по делу: я играл не очень, за что и сидел на скамейке. Но время идёт, я работаю, набираюсь опыта, понимаю систему Зорана Лукича, чего он хочет от меня, от команды. Поэтому подстроился, нашел своё место в коллективе и по максимуму это использую.

Насколько тяжело было физически после продолжительного клубного сезона? Тяжело. Но я бы сказал, что это идёт на пользу. Команда у нас молодая, 23 года в среднем. Для каждого этим летом произошёл скачок. Все набрали игровую форму, сейчас вернёмся в клубы и будем бороться за большие игровые минуты. Естественно, всегда больше хочется отдохнуть, провести время с семьёй, но мы профессиональные спортсмены, это наша работа, которую мы любим. Поэтому с максимальным удовольствием едем в сборную, растём и прогрессируем как команда.

Что чувствую, выступая за сборную? Это накладывает очень большую ответственность. Когда играешь за национальную сборную, когда перед матчем играет гимн России – это очень важно.

На что бы сборная России могла рассчитывать на чемпионате мира? Мы, к сожалению, никогда этого не узнаем. Но уверен, что мы показали бы характер и бились в каждом матче. Могли бы и медали какие-то забрать. У нас реально молодая команда, и через пару лет мы будем намного сильнее, потому что все вырастут индивидуально. Жалко, что сейчас не можем участвовать. Мы бы играли только на победу», — приводит слова Щербенёва официальный сайт краснодарского клуба.