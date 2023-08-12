Бэм Адебайо оформил эффектный данк после потери Хирроу в двусторонке «Майами»

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо эффектно реализовал данк после потери своего одноклубника Тайлера Хирроу во время двусторонней игры команды.

В Сети появилось видео, на котором Тайлер Хирроу потерял мяч, а затем Бэм Адебайо эффектно вколотил сверху в быстром отрыве в двусторонней игре «Майами».

Тайлер Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф, но игрок так и не появился на площадке по ходу завершившегося сезона.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» добрался до финала, где уступил в серии «Денвер Наггетс».