Игрок «Атланты» призвал людей не посещать концерты Бейонсе из-за пропаганды сатанизма

Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Эй Джей Гриффин призвал людей не посещать концерты американской певицы Бейонсе, потому что она пропагандирует сатанистские взгляды.

«Если вы называете себя последователем Иисуса Христа, вам не следует ходить ни на какие концерты Бейонсе или на любые другие концерты, пропагандирующие сатанизм», — написал Гриффин на своей странице в «Твиттере».

Позднее данный твит был удалён.

19-летний Эй Джей Гриффин известен своими глубоко религиозными взглядами.

«Атланта Хоукс» в минувшем сезоне проиграла «Бостон Селтикс» в первом раунде плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, чемпионом впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс», обыгравший в финале «Майами Хит».