Источник: матч «Майами» и «Портленда» назначен на 27 февраля, сразу после дедлайна обменов

Обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон сообщил, что в предварительном расписании нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации 27 февраля, сразу после дедлайна обменов, значится матч между «Майами Хит» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра состоится в Портленде.
«Согласно источнику, в предварительном расписании НБА, которое лига распространила среди команд, «Майами Хит» сыграет в Портленде во вторник вечером, 27 февраля. Великолепно», — написал Джексон на своей странице в «Твиттере».
Этот матч представляет особый интерес с точки зрения того, что возможный обмен звёздного разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда является одной из самых обсуждаемых тем в текущее межсезонье.
Ранее сообщалось, что Дэмьен запросил у руководства команды обмен. Считается, что игрок намерен продолжить карьеру в «Майами».
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