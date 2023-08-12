Тренер команды Австралии: не собираюсь умолять Бена Симмонса сыграть за сборную

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджиан заявил, что не собирается настаивать на присоединении звезды НБА, разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса к национальной команде для выступления на предстоящем чемпионате мира.
Напомним, ранее стало известно, что игрок совместно с клубом решил, что будет сокращать реабилитацию после травмы спины ради подготовки к мировому первенству.
«Я не вербую вас. Важно понимать, мы не собираемся говорить: «Пожалуйста, Бен, умоляем, у нас ничего не получится, если ты не выступишь». Мы не такие», – приводит слова Гурджиана ESPN.
Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Действующим победителем мирового первенства является сборная Испании.
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