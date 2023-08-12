Дончич пропустит товарищеский матч сборных Словении и США

Лидер сборной Словении и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич не выступит в товарищеском матче с командой Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба сборной.

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» почувствовал дискомфорт после слэм-данка в матче с Испанией, состоявшемся 11 августа, после чего ненадолго покинул площадку, но вернулся, завершив встречу с 17 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Примечательно, что перед игрой с Испанией участие Дончича было под вопросом из-за повреждения колена, полученного во время выступления в матче с Грецией.

Ранее в интервью Дончич высказался о цели на чемпионат мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах.