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Дуэйн Уэйд назвал любимое чемпионство НБА

Дуэйн Уэйд назвал любимое чемпионство НБА
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Американский баскетболист Дуэйн Уэйд, проведший основную часть своей карьеры в «Майами Хит», рассказал, какое чемпионство в НБА является его любимым.

«2006. Это было моё первое чемпионство, к которому я имел непосредственное отношение. У всех разные цели. Я хотел быть известен как чемпион. Что бы ни случилось в оставшейся части моей карьеры, я вычеркнул это достижение из своего списка дел и сделал это в качестве главного героя. Это многое значило для меня.

Всё, что я знал об этой игре, так это то, что нужно быть главным действующим лицом, чтобы оказаться в Зале славы», — приводит слова Уэйда Clutchpoints.

Ранее было объявлено, что Уэйд войдёт в Зал славы НБА. Дуэйн Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА, он завоёвывал титулы в 2006, 2012 и 2013 годах. Дуэйн завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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