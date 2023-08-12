Дуэйн Уэйд назвал любимое чемпионство НБА

Американский баскетболист Дуэйн Уэйд, проведший основную часть своей карьеры в «Майами Хит», рассказал, какое чемпионство в НБА является его любимым.
«2006. Это было моё первое чемпионство, к которому я имел непосредственное отношение. У всех разные цели. Я хотел быть известен как чемпион. Что бы ни случилось в оставшейся части моей карьеры, я вычеркнул это достижение из своего списка дел и сделал это в качестве главного героя. Это многое значило для меня.
Всё, что я знал об этой игре, так это то, что нужно быть главным действующим лицом, чтобы оказаться в Зале славы», — приводит слова Уэйда Clutchpoints.
Ранее было объявлено, что Уэйд войдёт в Зал славы НБА. Дуэйн Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА, он завоёвывал титулы в 2006, 2012 и 2013 годах. Дуэйн завершил профессиональную карьеру в 2019 году.
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