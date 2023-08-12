Чемпион НБА заявил о пропаже коллекционных маек на сумму в $ 100 тыс.

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» американец Кевин Уиллис заявил в полицию о пропаже коллекционной одежды на сумму около $ 100 тыс.
По словам Уиллиса, из его склада, который он в последний раз проверял в июне, пропали десять маек «Сан-Антонио Спёрс» чемпионского сезона-2002/2003, общая стоимость которых оценивается в $ 100 тыс. Также был украден ряд баскетбольной одежды на сумму в $ 9 тыс.
«Эта экипировка появилась, когда я играл. Ей уже 20 лет, был украден весь ценный состав, который был. Его весь забрали. Они оставили четыре майки или около того», – цитирует Уиллиса издание TMZ Sports.
Кевину Уиллису 60 лет. За свою карьеру в НБА американец играл за такие команды, как «Атланта Хоукс», «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Торонто Рэпторс», «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс».
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