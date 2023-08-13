США обыграли Словению, Иордания проиграла Грузии и другие результаты матчей

Баскетбольные сборные продолжают подготовку к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сегодня, 12 августа, в рамках подготовки к мировому первенству был сыгран товарищеский матч между США и Словенией, Лука Дончич пропускал игру.

Отметим разгромную победу сборной Грузии над сборной Иордании и поражение Ирана в матче с Черногорией.

Баскетбол. Товарищеские матчи. Результаты 12 августа:

США – Словения 92:62;

Грузия – Иордания 86:69;

Иран – Черногория 66:81;

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).