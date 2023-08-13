«Мы в Зале Славы, парень!» Дуэйн Уэйд обратился к отцу на церемонии Зала Славы

Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд обратился к собственному отцу во время своей речи на церемонии включения в Зал Славы баскетбола. Во время своего обращения Уэйд пригласил отца к себе на сцену.

«У нас была одна и та же мечта. Мы представляем одно и то же имя — Дуэйн Тайрон Уэйд. С помощью божьей воли мы смогли пройти весь путь, чтобы оказаться тут. Папа, я знаю, что твои колени немного болят, но не мог бы ты присоединиться ко мне на сцену, чтобы мы вместе могли сделать шаг в баскетбольный рай.

Это всё — для моего отца. Я люблю тебя. Я благодарен тебе. Мы в Зале Славы, парень!» — заявил Уэйд на церемонии Зала Славы.

Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА, в том числе обладателем награды MVP финала 2006 года.