«Мы в Зале Славы, парень!» Дуэйн Уэйд обратился к отцу на церемонии Зала Славы
Поделиться
Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд обратился к собственному отцу во время своей речи на церемонии включения в Зал Славы баскетбола. Во время своего обращения Уэйд пригласил отца к себе на сцену.
«У нас была одна и та же мечта. Мы представляем одно и то же имя — Дуэйн Тайрон Уэйд. С помощью божьей воли мы смогли пройти весь путь, чтобы оказаться тут. Папа, я знаю, что твои колени немного болят, но не мог бы ты присоединиться ко мне на сцену, чтобы мы вместе могли сделать шаг в баскетбольный рай.
Это всё — для моего отца. Я люблю тебя. Я благодарен тебе. Мы в Зале Славы, парень!» — заявил Уэйд на церемонии Зала Славы.
Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА, в том числе обладателем награды MVP финала 2006 года.
Уэйд — другим членам Зала славы:
Комментарии
- 13 августа 2023
-
07:45
-
07:30
-
07:06
-
06:50
-
06:00
-
05:40
-
00:23
- 12 августа 2023
-
23:40
-
22:35
-
21:44
-
21:21
-
19:59
-
19:07
-
18:28
-
18:19
-
18:06
-
16:51
-
16:12
-
15:54
-
15:36
-
15:06
-
14:44
-
14:01
-
13:54
-
12:57
-
12:44
-
12:39
-
12:16
-
11:28
-
11:12
-
10:47
-
10:09
-
09:50
-
00:32
- 11 августа 2023
-
23:48
Партнерский контент